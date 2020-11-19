В Ленобласти трое граждан предстанут перед судом за подпольное производство алкоголя

Во Всеволожском районе правоохранительные органы завели уголовные дела в отношении трех граждан за незаконное производство алкоголя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, незаконная деятельность производства была пресечена еще зимой 2019 года. Позднее сотрудники органов установили причастность двух жителей Всеволожского района и одного жителя Колпино к крупной партии подпольного алкоголя с поддельными акцизными марками.

По версии следствия, обвиняемыми было произведено как минимум 3 тыс. бутылок алкогольной продукции в складских помещениях с использованием чужих товарных знаков. Ущерб правообладателям был причинен на сумму не менее 1,5 млн рублей.

«В общей сложности злоумышленники хранили еще почти 38 тысяч единиц фальсификата с целью дальнейшего введения в гражданский оборот на общую сумму более 4 миллионов рублей и спиртосодержащую жидкость стоимостью не менее 860 тысяч рублей», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что по данным фактам возбуждены уголовные дела в отношении граждан Ленобласти. Двое из них заключены под стражу, третий – находится под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге Росгвардия задержала мужчину, укравшего элитный алкоголь на 15 тыс. рублей.