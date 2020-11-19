В Петербурге усадебный дом Орловых-Денисовых отреставрируют под общественное пространство

В Северной столице начались работы по благоустройству и восстановлению дома Орловых-Денисовых.

Как сообщает Смольный, на данный момент выполнены первоочередные противоаварийные мероприятия по укрытию здания и выносу мусора. Работы выполнены на основании разрешения КГИОП.

«Сейчас на рассмотрении в комитете находится проект реставрации и приспособления бывшего дома графской усадьбы и прилегающей территории под общественное пространство с рестораном», – говорится в сообщении администрации Петербурга.

Отметим, что новым собственником усадебного дома, который расположен на Главной улице, является ООО «АПЕРОЛЬ». До этого объектом культурного наследия владел ООО «БалтикСтрой», именно они должны были выполнить реставрацию здания. За невыполнение требований компания получила штрафы на общую сумму 550 000 рублей.

«Здание длительное время не использовалось и находится в неудовлетворительном состоянии. В бывших парадных помещениях первого этажа сохранились элементы лепного и живописного декоративного оформления», – добавили в Смольном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты просят Беглова спасти здания, которые «омолодил» КГИОП.