Нагрузка на центры КТ в Петербурге выросла вдвое, место найти непросто уже и в частных клиниках

В Петербурге за последние две недели нагрузка на амбулаторные центры КТ выросла в два раза. Специалисты не успевают проводить около 30 исследований в день. Записаться на компьютерную томографию, как выяснила Gazeta.SPb, уже не так просто даже в частных клиника.

О росте нагрузок на амбулаторные центры КТ накануне, 18 ноября, сообщил петербургский комитет по здравоохранению. В настоящее время компьютерную томографию выполняют в восьми амбулаторных КТ-центрах и в 22 стационарных.

Каждый день специалисты проводят около 1,6 тысячи КТ-исследований, причем половину из них – в стационарах. Мощностей, констатировали в ведомстве, не хватает. Дефицит составляет примерно 30 исследований каждый день.

Как выяснила Gazeta.SPb, непросто с записью дело обстоит и в некоторых частных центрах. Поисковик выдает десятки клиник, которые предлагают услуги компьютерной томографии в Петербурге. Так, например, в сети клиник ЦМРТ ближайшую запись на КТ предлагают через неделю – в ночь с 26-го на 27-е ноября. Еще несколько клиник не могут записать пациента раньше 22-го ноября. Впрочем, листы записей забиты не везде. В частности, в одном из центров Адмиралтейского района предложили время на выбор прямо 19 ноября.

В комитете по здравоохранению, между тем, заявили, что намерены в ближайшее время перераспределить нагрузку между КТ-центрами – некоторые из них работают с невысокой нагрузкой.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее Министерство здравоохранения просило россиян не делать КТ «на всякий случай» и ради личного спокойствия. Еще в октябре отмечали, что во многих российских регионах наблюдается ажиотаж в отделениях диагностики, а спрос на компьютерную томографию значительно вырос. При этом многие делают КТ легких, не дожидаясь назначения врача. В министерстве также поясняли: изменения легких, которые выявляются с помощью КТ, не всегда указывают на наличие у пациента коронавируса.