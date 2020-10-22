Минздрав просит россиян не делать КТ «на всякий случай»

Минздрав просит россиян не делать КТ «на всякий случай»
Компьютерная томография. Фото: pixabay.com

Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин заявил, что не стоит без повода делать компьютерную томографию ради личного спокойствия.

По словам специалиста, во многих регионах России наблюдается ажиотаж в отделениях диагностики, вырос спрос и на компьютерную томографию, передает РИА Новости. Тюрин добавил: пациенты делают КТ легких, не дожидаясь назначения врача.

Он уточнил, что подтвердить наличие новой коронавирусной инфекции можно с помощью ПЦР-теста. Он, добавил представитель ведомства, является самым надежным способом диагностики заболевания. Изменения же легких, которые выявляются с помощью КТ, не всегда указывают на наличие у пациента коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ношение перчаток считают неэффективным. Хорошим средством защиты они будут при абсолютно правильном использовании, подавляющее же большинство забывает о правилах.

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