В Минздраве посчитали ношение перчаток неэффективным

В Минздраве посчитали ношение перчаток неэффективным
Инфекционист высказалась о пользе ношения перчаток. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов высказался о неэффективности ношения перчаток. Причина в том, что многие неправильно пользуются этим средством индивидуальной защиты.

Специалист уточнил, что в 10% случаях вирус передается контактным путем, в остальных случаях — воздушно-капельным, передает «Интерфакс». Вместо того, чтобы носить перчатки, инфекционист рекомендует обрабатывать руки антисептиком. Особенно делать это следует при входе в общественный транспорт и выходе из него.

При этом специалист рассказал о правильном использовании перчаток – их нужно надевать, не касаясь лица, не касаться самих перчаток при утилизации, выбрасывать их следует в специальный мусорный контейнер. Держать же их в кармане, а потом использовать повторно не стоит.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, стоит ли носить маски переболевшим коронавирусом.

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