В Петербурге адвокат и полицейский обвиняются во взяточничестве 2 млн рублей

В Северной столице адвокат и бывший полицейский предстанут перед судом за посредничество во взяточничестве и за покушение на мошенничество.

Как сообщает Главное следственное управление следственного комитета по Санкт-Петербургу, злоумышленники вступили в преступный сговор с местным жителем в июне 2020 года. Мужчина предлагал сотрудникам взятку в размере 2 млн рублей.

По версии следствия, местный житель просил от полицейского и адвоката переквалификацию преступления на менее тяжкое, а также просил облегчить оперативно-розыскные мероприятия.

При этом бывший полицейский ввел адвоката в заблуждение относительно наличия у него возможности осуществить указанные действия в интересах мужчины.

После этого, адвокат принял предложение мужчины. Они проводили неоднократные встречи и телефонные разговоры, где сотрудник органов сообщал о возможности помочь за взятку.

В итоге, адвокат был задержан 16 июля 2020 года в автомобиле на Пулковском шоссе в момент передачи взятки. В последствии, были задержаны и соучастники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что двое сотрудников Госстройнадзора стали фигурантами уголовных дел о взятках на 8,5 млн.