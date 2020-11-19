Станцию метро «Беговая» открыли после устранения неполадки

Сегодня, 19 ноября, в 12:55 станцию зеленой ветки «Беговую» закрыли для пассажиров в связи с технической проблемой — поломкой светофора.

На время закрытия станция поезда следовали только до «Приморской», поскольку «Зенит» (бывшая станция «Новокрестовская») уже длительный период закрыт на ремонт. Сотрудники петербургской подземки оперативно приступили к ликвидации выявленной неполадки.

Уже спустя 17 минут, в 13:12, движение на «Беговой» возобновилось в штатном режиме, о чем gazeta.spb.ru уведомила пресс-служба метрополитена Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стоимость разового проезда в петербургском метро в следующем году могут повысить до 60 рублей. Аналогичную сумму придется отдать за провоз с собой багажа. При этом о повышении цен на проезд по «Подорожнику» и другим видам проездных документов ничего не говорится.