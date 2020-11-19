Автомобили ГИБДД оснастят камерами фиксации нарушений

Автомобили ГИБДД оснастят камерами фиксации нарушений
Основные нарушения ПДД, под которые разрабатывалось устройство, — это нарушение скоростного режима, нарушение правил стоянки и остановки и поиск угнанных машин. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Патрульные автомобили инспекторов ГИБДД планируют оснастить камерами фиксации нарушений, которые будут закреплены прямо в мигалках на крышах служебных машин.

Устройства уже готовы и в ближайшие время в тестовом режиме их начнут использовать в разных регионах страны, пишет в четверг, 19 ноября, издание Autonews. Причем камеры можно установить на любом автомобиле, независимо от марки. Они отслеживают дорожную обстановку на 360 градусов как во время движения машины, так и в неподвижном состоянии.

Картинка с камеры в онлайн-режиме переводится на планшет инспектора, который в этот момент находится в салоне. В случае фиксации нарушения информация с камер автоматически направляется в автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) для оформления штрафа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга хотят получить право штрафовать автомобилистов за нарушения некоторых правил дорожного движения.

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