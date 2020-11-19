Петербуржцев предупредили о гололедице

Петербуржцев предупредили о гололедице
Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В пятницу, 20 ноября, петербуржцев ожидает гололедица на дорогах. Об этом предупреждает МЧС.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в последний рабочий день недели в городе ожидается облачная погода.

Ожидаются осадки в виде снега. Днем температура воздуха прогреется до плюс двух градусов. В Петербурге ожидаются порывы западного, северо-западного ветра, который будет дуть со скоростью 15-20 метров в секунду. На дорогах местами возможна гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью в воскресенье, 8 ноября, в Ленинградской области усилился ветер до штормового. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

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