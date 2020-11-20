Эксперты ВОЗ рекомендуют отказаться от ремдесивира при лечении Covid-19 в больницах

Всемирная организация здравоохранения назвала препарат от коронавируса, от которого стоит отказаться при лечении пациентов в больницах.

По данным организации, которые были опубликованы в пятницу, 20 ноября, препарат ремдесивир не имеет доказательств улучшения при лечении коронавируса вне зависимости от тяжести заболевания.

«Все чаще применяют (препарат) для лечения пациентов в больницах, однако его роль в клинической практике остается неопределенной», – заявили эксперты ВОЗ.

Кроме этого, были указаны испытания, показавшие несостоятельность лекарства. Исследования более чем на 7 тыс. пациентов позволили заключить, что ремдесивир «не имеет значимого эффекта в том, что касается смертности или других важных результатов для пациентов, таких, как необходимость в механической вентиляции (легких) или время клинического улучшения».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ВОЗ оценили использования российского препарата «Спутник V» во всем мире.