В Минэк предложили выдавать ВНЖ иностранцам за вклады в российский бизнес

Для получения ВНЖ нужно инвестировать в российскую экономику. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Для получения ВНЖ нужно инвестировать в российскую экономику. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Министерстве экономического развития подготовили законопроект для привлечения денег в страну и создания рабочих мест. Планируется выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, в котором указаны возможности для иностранцев.

Получить ВНЖ можно по некоторым условиям. Во-первых, претендент должен быть собственником российской компании. При этом он обязан вложить в нее 15 млн рублей. Во-вторых, можно владеть иностранной компанией, но тогда сумма вложения намного больше. Иностранец будет обязан инвестировать в экономику России 50 млн рублей. Компания должна существовать на рынке не менее трех лет.

Также получить вид на жительство можно и с помощью прямых инвестиций в российский бизнес. Сумма – 15 млн рублей. Заинтересованный может даже не быть акционером.

Кроме этого, есть вариант с открытием ИП и наймом российских сотрудников. Иностранец вкладывает 10 млн рублей и берет 10 работников с паспортом России, тогда он обеспечен ВНЖ.

Помимо бизнеса есть и другие возможности, но они также требуют больших финансов. Для получения вида на жительства можно три года владеть российскими гособлигациями или недвижимостью за 30 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России допустили падение курса доллара до 45 рублей.