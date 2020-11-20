Кондуктор выстрелил в пьяного пассажира в трамвае на Бухарестской

В Петербурге на Бухарестской улице конфликт в трамвае завершился стрельбой. Отношения выясняли пассажир и кондуктор.

Инцидент произошел в четверг, 19 ноября, в трамвае маршрута № 25. По предварительным данным, пассажир, находящийся в нетрезвом виде, отказывался платить за проезд и на повышенных тонах разговаривал с пожилой женщиной-кондуктором.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в этот момент у нее была пересменка, и в вагон зашел ее 36-летний коллега. Став свидетелем спора, мужчина вступился за женщину, после чего между пассажиром и кондуктором началась драка. В ходе драки сотрудник выстрелил в оппонента из своего травматического пистолета.

В результате 36-летний сотрудник получил ушибы ребер и головы. Пассажир скрылся. По факту произошедшего проводится проверка.

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