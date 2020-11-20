Историк Соколов подал в суд на «Первый канал» и бывшую любовницу после ее интервью

Историк Соколов подал в суд на &#171;Первый канал&#187; и бывшую любовницу после ее интервью
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петроградский районный суд Петербурга поступило исковое заявление историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, к его бывшей возлюбленной Екатерине Пржигодзкой и АО «Первый канал» о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Накануне, 19 ноября, в эфире Первого канала вышел выпуск из цикла передач «Док-ток» под названием «Выжившая. Тайная жертва Олега Соколова». Теперь историк просит суд признать не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию распространенные Пржигодзкой сведения в ходе интервью с Собчак, в данном выпуске.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, Соколов также требует обязать ответчиков опровергнуть оглашенные сведения и удалить выпуск передачи с сайта Первого канала. И взыскать с Пржигодзкой, АО «Первый канал» в пользу Соколова компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей.

Напомним, с бывшей избранницей Соколов находился в отношениях в 2008 году. Она рассказала, что в ноябре того же года историк, в ходе вспыхнувшей ссоры, начал избивать и душить девушку, а также угрожать ей убийством. В какой-то момент он привязал возлюбленную к стулу и пригрозил раскаленным утюгом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередное судебное заседание по делу историка Соколова перенесли на 25 ноября.

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