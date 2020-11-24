В Петербурге открылась многопрофильная клиника «Источник»

В Петербурге открылась многопрофильная клиника «Источник»
В Петербурге открылась многопрофильная клиника "Источник". Фото: клиника "Источник"

В Петербурге, в Финском переулке рядом с площадью Ленина, открылась многопрофильная клиника «Источник». Открытие произошло в день пятилетия сети клиник, четыре из которых находятся в Челябинске.

Символическую красную ленту на открытии клиники «Источник» в Петербурге перерезали ее генеральный директор Александр Букреев и главный врач Владислав Тупиков. Принимать петербуржцев по более чем 50 медицинским направлениям будут врачи-эксперты, основная часть которых — специалисты высшей квалификационной категории, кандидаты и доктора медицинских наук с уникальным опытом.

«Мы из региональной компании превращаемся в федерального игрока. Я хочу выразить уверенность, что наши подходы, качество оказания медицинских услуг и качество сервиса будут восприняты жителями Петербурга так, как мы на это рассчитываем. Мы хотим делать вещи на более высоком уровне, задавать некую новую планку и не видим, чтобы у нас могло в этом что-то не получиться», — сказал генеральный директор клиники «Источник» Александр Букреев.

Клиника оснащена высокотехнологичным медицинским оборудованием экспертного класса. На втором и третьем этажах шестиэтажного здания в Финском переулке расположены кабинеты врачей многопрофильной поликлиники, на четвертом — кабинеты отделения вспомогательных репродуктивных технологий, на пятом — операционная, манипуляционная, андрологическая, эмбриолаборатория и криохранилище.

Главный врач клиники «Источник» Владислав Тупиков отметил высокий профессионализм медицинского персонала: «Мы со своей командой, которая у нас есть, которая за пять лет сделала невозможное в городе Челябинске и завоевала лидерские позиции на рынке медицинских услуг, открываем этот филиал. Часть участников той команды будет работать здесь».

Клиника «Источник» оснащена высокотехнологичным медицинским оборудованием. Фото: клиника «Источник»

Клиника гордится одним из своих ключевых направлений — экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО). В «Источнике» парам, которые приезжают не только со всей России, но и из Франции, Германии, ОАЭ, Китая и других стран, готовы помочь даже в самых сложных случаях. Клиника готова проводить протоколы ЭКО по полисам обязательного медицинского страхования для жителей всех регионов страны.

Часть участников команды филиала из Челябинска теперь будут работать в клинике в Петербурге. Фото: клиника «Источник»

Сейчас в клинике действуют акций для новых пациентов: бесплатные консультации репродуктологов по субботам и консультативный приём за полцены в «Счастливые часы» у специалистов поликлиники. Запись на приёмы по акции по телефону 317-78-78.

Пятый филиал клиники «Источник» находится в Петербурге. Фото: клиника «Источник»

Новое медицинское учреждение находится в паре минут ходьбы от станции метро «Площадь Ленина» и Финляндского вокзала по адресу: Финский переулок, 4.

Новая клиника «Источник». Фото: клиника «Источник»
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