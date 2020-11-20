Песков призвал депутатов из Петербурга заниматься важными делами, а не спорить о портрете Путина

Таким образом он прокомментировал замену портрета Пушкина на изображение президента в одном из кабинетов депутата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал конфликт из-за портрета Владимира Путина, который произошел в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля убежден, что есть более важные дела, чем думать о том, чье изображение повесить на стену: поэта Александра Пушкина или президента. Он призвал чиновников и депутатов из Северной столицы выбрать оба варианта и заняться наконец важными делами.

Песков добавил, что нет правила, согласно которому потрет Путина обязательно должен висеть в зданиях различных органов власти. Он отметил, что при этом не видит ничего хорошего в том, что кто-то порвал изображение главы государства.

«Все-таки это наш президент и, наверное, это плохо — так себя вести и так поступать»,

— сказал Песков.

Ранее в gazrta.spb.ru сообщалось, что Путин пошутил над Зюгановым, который не повесил в кабинете портрет Ленина.