BTS завоевала интернет новым альбомом

Группа выложила восемь треков и один клип.

Южнокорейская группа BTS выпустила новый альбом под названием BE. В него вошли восемь композиций, которые набирают огромное количество прослушиваний. Также бойз-бенд опубликовал клип на песню «Life Goes On», за 16 часов он набрал более 51,5 миллионов просмотров, 5,7 миллионов лайков и 18 тысяч дизлайков.

Трек Dynamite тем временем набрал рекордное количество просмотров в первые 24 часа. Напоминаем, что BTS недавно получила четыре премии MTV European Music Awards 2020 в следующих номинациях: «Лучшая песня» — в ней победила композиция Dynamite, «Лучшая группа», «Лучший онлайн-концерт» и «Самая большая фанатская база».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новый клип BTS собрал 32 миллиона просмотров всего за несколько часов.