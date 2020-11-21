Трамп назвал «виновных» в его поражении на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что крупные фармацевтические и технологические компании, а также СМИ добивались его поражения на выборах главы государства.

«Крупные фармацевтические компании запустили против меня негативную рекламу стоимостью в миллионы долларов во время (предвыборной — ред.) кампании, которую я, кстати, выиграл. Но, знаете, мы это выясним. Почти 74 миллиона голосов. Против нас были крупные фармкомпании. СМИ были против нас. Крупные технологические компании были против нас», — заявил он, сообщает РИА «Новости».

Напомним, выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.