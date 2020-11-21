Атмосферный фронт принесет в Петербург дожди

Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

В субботу, 21 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробностями поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Большую часть дня город будет ощущать влияние небольшого промежуточного антициклона, а ближе к вечеру с запада потянутся облака тёплого атмосферного фронта. По прогнозу синоптика, ожидается дождь.

Воздух прогреется до +2…+4 градусов.

Ветер ожидается северо-западный, с переходом на юго-западный, скорость его порывов составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице после первого снега, погода подарит жителям города рекордный теплый день в середине ноября. Температура воздуха будет существенно выше нормы. Погода будет формироваться в городе теплым сектором циклонического вихря.