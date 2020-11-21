В Выборгском районе кинотеатр «Уран» откроется в начале 2022 года

В Выборгском районе кинотеатр «Уран» откроется в начале 2022 года
Кинотеатр впервые с 1953 года ремонтируют. Фото: pixabay.com

В Северной столице продолжается капитальный ремонт детского кинотеатра «Уран». Ход работ проверил в субботу, 21 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщили в Смольном.

Отмечается, что сейчас в здании демонтированы аварийные элементы, балки, проведена гидроизоляция фундамента, усиление стен. Заменена кровля, идёт установка перекрытий.

Второй этап работ по отделке и ремонту фасада пройдет в следующем году. Завершить его планируется в 2021 году. Открытие кинотеатра состоится в первом квартале 2022 года.

«Это небольшой кинотеатр, всего на 127 мест. Но он очень нужен району, особенно детям. Поэтому мы взялись за его реконструкцию. Самое важное, что касается и общественных пространств, и театров, кинотеатров, и клиник — если мы реконструируем какое-то здание или помещение, то обязательно предусматриваем условия для маломобильных жителей», – заявил Александр Беглов.

Напомним, что кинотеатр был построен в 1913 году. Последний раз капитальный ремонт в здании проводился в 1953 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что территорию около Верхнего Суздальского озера благоустроят к 2022 году.

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