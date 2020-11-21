Путин: Россия готова предоставить свои вакцины от Covid-19 нуждающимся странам

Президент России Владимир Путин заявил о том, что борьба с коронавирусной инфекцией должна быть всеобщей. Россия готова предоставить свои препараты от Covid-19 нуждающимся странам.

Об этом Владимир Путин сообщил в ходе саммита лидеров государств и Европейского союза, входящих в «Большую двадцатку», передает ТАСС.

Кроме этого, президент России отметил, что на рынке производства вакцин существует неизбежная конференция. При этом помогать странам друг другу стоит исходя из гуманитарных целей.

Также Владимир Путин на саммите G20, говоря о проблемах, затронул массовую безработицу и рост бедности в мире.

«Несмотря на позитивные некоторые сигналы, все-таки главным риском остается массовая долгосрочная, так называемая застойная массовая безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности», – заявил президент России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Армении передали образцы российской вакцины «Спутник V».