Эксперт назвал продукты, которые стоит есть при коронавирусе

Врач посоветовал есть рыбу и налегать на углеводы. Фото: unsplash

Врач посоветовал есть рыбу и налегать на углеводы. Фото: unsplash

Они также помогают при других вирусных заболеваниях.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты могут помочь пациентам, заразившимся коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

При лечении инфекции помогает цинк, который в большом количестве содержится в курином мясе. Стоит потреблять витамин D – его можно найти в селедке. Также во время острой фразы не нужно ограничивать себя в употреблении углеводов. Мясников напомнил, что чай с лимоном и имбирем помогает пропотеть, но его любая другая польза не доказана.

«Упор на углеводы, яйца, рыбу — все, что больной захочет есть»,

— заключил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые выяснили, какой продукт убивает 97% коронавируса за пять минут. Оказывается, некоторые продукты способны заметно снижать активность инфекции в организме человека.