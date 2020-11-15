Ученые выяснили, какой продукт убивает 97% коронавируса за пять минут

Ученые выяснили, какой продукт убивает 97% коронавируса за пять минут
Коронавирус можно победить при помощи натурального сока. Фото: pixabay.com

Оказывается, некоторые продукты способны заметно снижать активность инфекции в организме человека.

Ученые из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма выяснили, какой продукт способен снижать активность коронавирусной инфекции в организме человека. Об этом сообщает журнал bioRxiv.

В ходе эксперимента они смешивали натуральные продукты с вирусами и наблюдали за поведением коронавируса. Больше всего их удивило взаимодействие инфекции и сока из черноплодной рябины – напиток способен уничтожать до 97% коронавируса за пять минут. Результат похуже продемонстрировал гранатовый сок.

Уничтожать вирус могут также другие натуральные соки и зеленый чай.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский врач-эндокринолог рассказал, что COVID-19 может вызывать сахарный диабет.

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