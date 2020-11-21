В мире ожидается вспышка кори из-за пандемии коронавируса

Такой вариант развития событий возможен, так как временно прекратили прививать людей от некоторых заболеваний.

Ученые из детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне провели исследование, в рамках которого пришли к неутешительным выводам о последствиях пандемии коронавируса. Результатами своих наблюдений они поделились в журнале Lancet.

Эксперты предполагают, что пандемия может привести к вспышке кори. Дело в том, что детей перестали прививать от болезни, так как сейчас все медики озадачены спасением коронавирусных больных. Во многих странах наблюдаются задержки с кампаниями по вакцинации, 94 миллиона детей пропустили запланированные прививки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире за сутки заболели коронавирусом 600 тысяч человек. Летальных исходов зафиксировали 11,7 тысяч.