Мясников назвал орган, влияющий на привлекательность человека

Он отвечает за привлекательность мужчин и женщин.
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что у мужчин и женщин есть орган, отвечающий за привлекательность. Речь идет о печени – она вырабатывает холестерин, из которого получаются гормоны, в том числе половые. Об этом эксперт заявил в эфире телеканала «Россия 1».
Мясников назвал печень «органом красоты», так как благодаря ей появляются эстроген и тестостерон. Они отвечают за появление влечения к другим людям.
Напоминаем, что печень нужно беречь от различных заболеваний. Для этого стоит ограничить употребление алкоголя и некоторых высококалорийных продуктов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников перечислил смертельно опасные ошибки при лечении коронавируса. Врач подчеркнул, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.