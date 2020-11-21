Мясников назвал орган, влияющий на привлекательность человека

Врач заявил, что печень отвечает за привлекательность. Фото: кадр из видео Youtube

Врач заявил, что печень отвечает за привлекательность. Фото: кадр из видео Youtube

Он отвечает за привлекательность мужчин и женщин.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что у мужчин и женщин есть орган, отвечающий за привлекательность. Речь идет о печени – она вырабатывает холестерин, из которого получаются гормоны, в том числе половые. Об этом эксперт заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников назвал печень «органом красоты», так как благодаря ей появляются эстроген и тестостерон. Они отвечают за появление влечения к другим людям.

Напоминаем, что печень нужно беречь от различных заболеваний. Для этого стоит ограничить употребление алкоголя и некоторых высококалорийных продуктов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников перечислил смертельно опасные ошибки при лечении коронавируса. Врач подчеркнул, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.