В Ленобласти не планируют вводить локдаун из-за пандемии

Власти готовы прислушиваться к пожеланиям местных жителей.

Власти Ленинградской области рассказали, что пока не планируют вводить локдаун в связи с пандемией коронавируса. При этом они готовы реагировать на изменения в эпидемиологической обстановке в регионе, об этом сообщает ТАСС. Правительство будет принимать решения исходя из интересов граждан ради их здоровья и безопасности.

Губернатор Ленобласти хочет держаться столько, насколько позволят ресурсы и резервы по здравоохранению. Пока что власти не хотят закрывать малый и средний бизнес, а также переводить всех на самоизоляцию.

«Но мы также понимаем, что как раз сегодня интересы наших жителей, наших граждан выражаются в том, чтобы как можно дольше сохранить привычные условия и быта, и социального обслуживания, и экономики, к которым мы привыкли»,

— добавил глава региона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире за сутки заболели коронавирусом 600 тысяч человек.