Звезда сериала «Кухня» заразилась коронавирусом

Актриса находится в больнице под наблюдением врачей.

Актриса Елена Ксенофонтова рассказала, что заболела коронавирусом. Подробностями она поделилась во время прямого эфира в Instagram. Она отметила, что получила положительный результат теста еще 6 ноября. Первое время знаменитость лечилась дома, но потом ее госпитализировали из-за ухудшающегося состояния.

У актрисы диагностировали 30% поражения легких и двустороннюю пневмонию. Ксенофонтова жалуется на кашель, одышку и сильные боли в мышцах. Температура держится на отметке 37,7.

Артистка призвала поклонников беречь себя и соблюдать все меры предосторожности. Она добавила, что коронавирус сильно влияет не только физическое здоровье, но и психологическое.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зараженный коронавирусом Милонов пожаловался, что не может наслаждаться шаурмой.