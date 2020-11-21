Онищенко заявил, что вспышка кори действительно возможна

Он отметил, что из-за пандемии коронавируса не удается делать детям прививки от болезни.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что в мире возможна вспышка кори из-за пандемии коронавируса. Таким образом, он подтвердил слова других экспертов. Об этом пишет РИА Новости.

Он согласен, что произошли сбои в процессе вакцинации детей, поэтому теперь нужно опасаться не только инфекции, но и кори. Онищенко добавил, что заболевать могут не только юные россияне, но и взрослые, которые не переболели корью.

«У нас в год рождаются где-то 1,2 миллиона детей, два года подряд не вакцинировать рожденных детей, вполне может быть вспышка»,

— заявил Онищенко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Онищенко назвал способы снизить риск заражения коронавирусом. Он отметили, что с наступлением холодом ситуация с коронавирусом осложняется.