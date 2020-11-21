Собчак посмеялась над Меладзе, который призвал артистов не участвовать в новогодних шоу

Собчак посмеялась над Меладзе, который призвал артистов не участвовать в новогодних шоу
Собчак пошутила, что без "голубых огоньков" не бывать Новому году. Фото: скриншот Instagram

Телеведущая посвятила событию один из выпусков, отметив, что певец требует слишком жестких мер.

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала заявление артиста Валерия Меладзе, который призвал коллег не участвовать в «голубых огоньках». Своим мнением звезда поделилась в выпуске передачи «Осторожно: Новости» на своем YouTube-канале.

Требование артиста Собчак в шутку назвала слишком жесткой мерой. Она не понимает: неужели россияне целый год напрасно ждали «бал сатаны»? Телеведущая не верит, что обойдется без Филиппа Киркорова на всех каналах и «изуродованных» детских сказок.

«Пожалуйста, давайте помнить о наших традиционных ценностях и скрепах. Пусть не гаснет без времени «голубой огонек»»,

— заключила телеведущая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подписчики раскритиковали новый образ Ксении Собчак.

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Валерий меладзе ксения собчак новый год


 

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