Подписчики раскритиковали новый образ Ксении Собчак

Известная телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором показала поклонникам свой обновленный образ со светлыми волосами.

На новом фото она снова – платиновая блондинка. Собчак решила узнать, что думают поклонники по поводу смены имиджа.

«Все-таки вернуться в яркий блонд было правильным решением. А вы как считаете?» – спросила телеведущая.

К комментариях появились восторженные отзывы:

«Шикарно», «Красивая, эффектная — Вам всё очень идет», Очень круто!!! Вам идёт, это однозначно ваш цвет… Вот эти попытки натурального мышиного цвета, накидывали вам пару тройку лет! А сейчас вы просто блеск», — написали поклонники.

Однако не все оценили новый образ Ксении:

«Нет. Ваш цвет – прохладный русый, блонд сильно удешевляет внешность»

«Мне естественный больше нравится, своим блеском благородства, да и ваш типаж не для жухлых искусственных сухостоев»

«Лицо стало бледным. С умеренным блондом ярче и выразительнее! Неверное решение», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что телеведущая Ксения Собчак вызвала зависть у своих подписчиков в Instagram, опубликовав фотографии с борта частного самолета. На своей странице она разместила серию фотографий со своим сыном Платоном из бизнес-джета.