Собчак резко ответила подписчикам Instagram на критику ее богатства

Телеведущая Ксения Собчак вызвала зависть у своих подписчиков в Instagram, опубликовав фотографии с борта частного самолета.

На своей странице она разместила серию фотографий со своим сыном Платоном из бизнес-джета. Ксения Собчак также опубликовала видео, на котором она кричит «Я вырвалась».

Вопрос о состоянии телеведущий не дал покоя некоторым подписчикам, которые стали спрашивать, каким образом Собчак может позволить себе подобную роскошь.

«Я свои деньги зарабатываю. Вам никто не мешает это тоже сделать», — резко ответила Собчак.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Ксения Собчак возмутилась словами бойца Хабиба Нурмагомедова о французском президенте Эммануэле Макроне. Спортсмен позволил себе назвать политика «тварью».

«Готов Хабиб нести за это ответственность?», — задала при этом вопрос телеведущая.