Заворотнюк могла дать интервью Малахову

Заворотнюк давно никто не видел, так как она болеет. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Заворотнюк давно никто не видел, так как она болеет. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Журналисты пишут, что актрису видели в киностудии имени Горького.

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологией, может вскоре вернуться на экраны и рассказать всю правду о себе и своей болезни. Об этом пишут различные СМИ, ссылаясь на собственные источники.

По предварительным данным, звезду видели в киностудии имени Горького. Сотрудникам запретили покидать гримерки, так как никто не должен был видеть знаменитость. Почти все уверены, что Заворотнюк дала эксклюзивное интервью Андрею Малахову для программы «Прямой эфир».

Напоминаем, что новости о болезни Заворотнюк начали публиковать летом 2019 год. С тех пор актриса не выходит на связь, только изредка публикует посты в социальных сетях. Поклонники очень ждут появления кумира.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Заворотнюк начала выходить на прогулки в своем загородном доме. Семья делает все, чтобы артистку не сфотографировали посторонние.