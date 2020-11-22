Большинство россиян увеличили расходы на продукты и ЖКУ

Больше всего россияне тратили на лекарства, еду и гаджеты. Фото: pixabay.com

Больше всего россияне тратили на лекарства, еду и гаджеты. Фото: pixabay.com

В этом году траты россияне увеличили расходы на продукты питания, ЖКУ и медицину.

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру» и IT-компании «Платформа ОФД», 61 процент респондентов увеличили свои траты на продукты питания. При этом 46 процентов опрошенных стали больше тратить на оплату ЖКУ, 26 процентов — на медицину, а 25 процентов — на транспорт.

Также 18 процентов россиян отметили, что у них выросли траты на одежду, у 15 процентов респондентов — на займы, кредиты и ипотеку, а 12 процентов — на ремонт.

В период с января по сентябрь 2020 года больше всего россияне тратили на лекарства, еду и гаджеты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты могут помочь пациентам, заразившимся коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости. При лечении инфекции помогает цинк, который в большом количестве содержится в курином мясе.