Ученые назвали признаки рака в ротовой полости

Специалисты Британского фонда здоровья полости рта рассказали о признаках, которые, по их мнению, могут указывать на развитие онкологии во рту на ранней стадии.

Ученые советуют людям с нижеперечисленными симптомами сразу же обратиться к врачу, чтобы предотвратить развитие рака:

— Шишки и опухоли на голове и шее; — Белые или красные пятна на языке, а также язвы, которые не проходят в течение трех недель после возникновения; — Шишки и опухоли, красные и белые пятна на внутренней стороне щек; — Опухоли и рубцы на небе; — Красные и белые пятна или шишки на губах.

Глава организации Найджел Картер отмечает, что если вы заметили такие признаки у себя, то лучше не откладывать поход к стоматологу или терапевту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что внезапная потеря веса и регулярно повторяющиеся инфекционные заболевания грудной клетки могут быть признаками развития рака легких. К постоянным симптомам, при которых медики советуют провериться на онкологию, связанную с дыхательными путями, относятся продолжительный кашель, одышка и чувство усталости.