Утром Петербург убирают машины с реагентами

В Петербурге уборочная техника по распределению противоголедных материалов начала уборку города. Утром 22 ноября дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами.

Техника распределена по всем районам города.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами засыпают Астрономическую улицу, Коннолахтинский проспект, Школьную улицу, Вяземский переулок, Сытнинскую улицу, Университетскую набережную, улицу Маршала Говорова, Свердловскую набережную и ряд других улиц.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов. Сегодня к зиме готовы более 16 тысяч жилых домов – это 69% жилищного фонда.