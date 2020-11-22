Эксперты назвали самые надежные автомобили в мире

Аналитики американского журнала Consumer Reports представили рейтинг брендов, которые выпускают самые надежные автомобили в мире.

На первом месте оказалась японская компания Mazda с показателем 83 балла из 100 возможных. По мнению экспертов, самые надежные модели: MX-5 Miata, CX-30, CX-3.

Вторую строчку занял бренд Toyota, набравший 74 балла. Специалисты выделяют модели Prius, Corolla и Prius Prime. Замыкает тройку лидеров компания Lexus, получившая 71 балл. Самыми надежными моделями назвали UX, NX и GX. В топ-10 также попали Buick, Honda, Hyundai, Ram, Subaru, Porsche и Dodge.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что аналитики Autonews.ru предполагают, что в течение ноября-декабря 2020 года стоимость автомобилей в России вырастет еще на 2-3%. Эксперты обращают внимание, что на машинах, привозимых из-за рубежа, подорожание скажется гораздо существеннее, чем на автомобилях отечественной сборки.