Под Петербургом нашли свое Простоквашино

В коттеджный поселок с улицами в честь Печкина и Матроскина. Фото: nashadacha.spb.ru/objects/16/

В коттеджный поселок с улицами в честь Печкина и Матроскина. Фото: nashadacha.spb.ru/objects/16/

В Ломоносовском районе Ленобласти нашли коттеджный поселок Простоквашино, улицы которого названы в честь героев повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» и советского мультфильма по мотивам этого произведения.

Об этом сообщается в телеграм-канале «Архитектурные излишества».

На карте коттеджного поселка есть улицы Кота Матроскина, Собаки Шарика, Почтальона Печкина, Дяди Федора и Галченка. Застройщиком является компания «Наша дача».

Судя по фото, в поселке установили небольшой памятник Печкину и Матроскину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поселок Хвойный был основан в 1978 году. В советское время на территории Хвойного находилась войсковая часть, вокруг которой была предусмотрена полоса отчуждения. Сейчас там проживают в основном бывшие офицеры, а также их жены и дети.