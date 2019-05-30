Поселок Хвойный и Красное Село объединит новый маршрут

Между населенными пунктами начнет курсировать автобус.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Автобус начнет ездить уже первого июня, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе комитета по транспорту.

Уточняется, что автобус будет проезжать мимо улицы Первого Мая, проспекта Ленина, Кингисеппского шоссе, Нарвского шоссе, дороги «Телези-Тайцы», чтобы довезти человека до Красного Села или поселка Хвойный.

Каждый день автобус номер 446 будет отправляться от железнодорожной станции Красно Село в 6:30, 8:20, 10:35, 12:25, 14:15, 16:05, 17:54, 20:25, а также в 22:10.

Напоминаем, что поселок Хвойный был основан в 1978 году. В советское время на территории Хвойного находилась войсковая часть, вокруг которой была предусмотрена полоса отчуждения. Сейчас там проживают в основном бывшие офицеры, а также их жены и дети.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в аэропорту Пулково на время ПМЭФ-2019 перенесут остановку автобусов.