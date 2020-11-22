Снегири в ноябре удивили петербуржцев

В Петербурге заметили первых снегирей — предвестников холода.

Птиц с красными грудками увидел петербургский фотограф в Петроградском районе Антон Кубышкин. Снегири прилетели на Елагин остров.

«Очень искал встречи со снегирями, теперь чувствую, что эти товарищи ещё успеют надоесть. А может просто будут радовать своими нарядами всю зиму», — рассказал он.

Фото птиц опубликовано в группе «Птицы СПб и России» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Комитет по природопользованию призывает жителей Петербурга позаботиться о корме для птиц. Из-за конкуренции с воронами и голубями многие из них остаются без еды.