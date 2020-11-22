Си Цзиньпин выступил с речью на открытии 15-го саммита G20

21-го ноября открылся 15-ый саммит G20. Он проходит в онлайн-формате под председательством Саудовской Аравии. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью, в которой описал, какую роль должна играть «Группа двадцати» в постковидном мире на взгляд Китая.

Си Цзиньпин заявил: «В уходящем году человечество столкнулось с серьезнейшей за последнее столетие пандемией, более миллиона человек потеряли жизни, глобальная экономика впала в рецессию, общество сильно пострадало, последствия этого будут гораздо серьезнее последствий глобального финансового кризиса 2008-го года».

Си Цзиньпин высказался за необходимость создания глобального «файервола» от COVID-19. «Сначала мы должны взять болезнь под контроль у себя дома и на этой основе укрепить обмены и сотрудничество, чтобы помочь нуждающимся странам», — сказал Си Цзиньпин. Большое внимание он уделил вопросам, связанным с вакциной от коронавируса. В мае этого года, выступая на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, председатель КНР говорил, что вакцина китайской разработки будет доступна всему миру. В этот раз он подтвердил намерение Китая сделать вакцину доступной для всех.

Китайский лидер подчеркнул, что «файервол» от коронавируса необходимо возводить на фундаменте противоэпидемического сотрудничества, свободной торговли и цифровой экономики. Он призвал участников Большой двадцатки поддержать Всемирную организацию здравоохранения, продолжить снижение барьеров для свободного потока товаров, особенно медицинского назначения, и ликвидировать разрыв в доступе к цифровым услугам между различными регионами и слоями населения. Он подчеркнул, что необходимо усовершенствовать структуру управления экономической глобализацией, направить ее в русло более открытого, инклюзивного, сбалансированного и взаимовыгодного развития.