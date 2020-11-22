Губернатор Петербурга рассказал о главных событиях прошедшей недели

В воскресенье, 22 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов традиционно подвел на своей странице во «Вконтакте» итоги недели, рассказав о главных событиях в жизни города.

Большинство совещаний и заседаний были посвящены вопросу пандемии коронавируса, которая остается наиболее острым вопросом как на региональном, так и на федеральном уровне. Кроме того, градоначальник принял участие в заседании Совета Безопасности под председательством Владимира Путина, где обсуждалась проблема борьбы с наркотиками.

Также на этой неделе глава Северной столицы присутствовал на совещании Координационного совета при полпреде президента в СЗФО, где рассказал о том, что Петербургу удалось сохранить и приумножить социальные выплаты в период пандемии. Кроме того, власти города подписали договор с банком ВТБ о начале строительства развязки Широтной магистрали между ЗСД и Витебским проспектом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург ежегодно наращивает выпуск лекарств на 10-15%.