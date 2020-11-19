Беглов: Петербург ежегодно наращивает объем выпуска фармпродукции на 10-15%

"Нам очень важно услышать мнение медиков – какие технологии нужны современной медицине. Что может сделать промышленность, чтобы помочь людям", — сказал Беглов.Фото: Администрация Санкт-Петербурга

"Нам очень важно услышать мнение медиков – какие технологии нужны современной медицине. Что может сделать промышленность, чтобы помочь людям", — сказал Беглов.Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В четверг, 19 ноября, в Петербурге в онлайн-формате состоялось открытие XIII ежегодного Петербургского международного инновационного форума и XXIV Международного форума «Российский промышленник».

На мероприятии в режиме видеоконференции выступил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он заявил, что фармацевтические компании города ежегодно наращивают объем производства лекарств на 10-15%. При этом общий объем отгружаемой продукции превышает 35 миллиардов рублей в год.

Изготовлением медицинских изделий и оборудования в Петербурге занимаются около 100 организаций, которые поставляют продукцию в 102 страны мира. Годовой оборот компаний превышает 1,5 млрд рублей. Отметим, что форумы проходят в центре «Экспофорум».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в условиях пандемии коронавируса петербургским предприятиям выделят 47 млн рублей на зарплаты временным сотрудникам.