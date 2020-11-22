Река Новая в Петербурге окрасилась в багровый цвет

Река Новая в Петербурге окрасилась в багровый цвет
По словам очевидцев, водоём также источает характерный запах канализации. Фото: vk.com/ulyanka_spb

Протекающая по территории муниципального округа «Ульянка» в Кировском районе Петербурга река Новая в очередной раз поменяла цвет.

Об этом стало известно в воскресенье, 22 ноября. Кадрами окрашенной в красный цвет воды горожане поделились в сообществе «Ульянка» социальной сети «ВКонтакте».

«Окрасилась в цвета от белого до зеленого, от коричневого до бардового и источает характерный запах канализации», — написал один из пользователей в комментариях под записью.

Подписчики также отметили, что с подобной ситуацией сталкивались осенью прошлого года, но разобраться в произошедшем так и не удалось. В этот раз местные жители обратились в городской комитет по природопользованию и «Водоканал».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино прохожие заметили свалку рыбных отходов. Очевидцы предположили, что неизвестные таким образом травят кошек.

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