Река Новая в Петербурге окрасилась в багровый цвет

Протекающая по территории муниципального округа «Ульянка» в Кировском районе Петербурга река Новая в очередной раз поменяла цвет.

Об этом стало известно в воскресенье, 22 ноября. Кадрами окрашенной в красный цвет воды горожане поделились в сообществе «Ульянка» социальной сети «ВКонтакте».

«Окрасилась в цвета от белого до зеленого, от коричневого до бардового и источает характерный запах канализации», — написал один из пользователей в комментариях под записью.

Подписчики также отметили, что с подобной ситуацией сталкивались осенью прошлого года, но разобраться в произошедшем так и не удалось. В этот раз местные жители обратились в городской комитет по природопользованию и «Водоканал».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино прохожие заметили свалку рыбных отходов. Очевидцы предположили, что неизвестные таким образом травят кошек.