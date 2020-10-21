В Мурино прохожие заметили свалку рыбных отходов

В Мурино прохожие заметили свалку рыбных отходов
Помойка образовалась вдоль гаражей. Фото: vk.com/spb_today

Вдоль гаражей в Мурино образовалась свалка рыбных отходов. Очевидцы сняли на видео горы мусора и протухшую рыбу.

Кадрами увиденного прохожие поделились в группе социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». По их словам, помойка образовалась у гаражей.

В кадр попали горы коробок из-под рыбы, сама испорченная рыба и образовавшиеся от нее лужи багряно-оранжевого цвета. В комментариях под записью некоторые пользователи предположили, что неизвестные таким образом травят кошек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об обнаружении виновника создания свалки на Дальневосточном проспекте, возбуждено уголовное дело.

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В Мурино прохожие заметили свалку рыбных отходов
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