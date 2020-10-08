Виновник создания свалки на Дальневосточном проспекте найден, возбуждено уголовное дело

Gazeta.SPb.ru выяснила, что виновник несанкционированной свалки на Дальневосточном проспекте найден, а материалы расследования переданы правоохранительным органам.

«Установлена организация, осуществившая вывоз на свалку химических отходов», — сообщили корреспонденту Gazeta.SPb.ru в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Ведомство провело собственное расследование, а его материалы передало правоохранительным органам для решения вопроса о возбуждении уголовного дела:

«В июне 2020 года следственным отделом по Невскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу за нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Всего же за период с 17 декабря 2019 года по 9 сентября 2020 года со свалки на Дальневосточном проспекте, 16 силами подведомственной комитету экологической аварийной службы СПб ГУП «Экострой» было вывезено 6 тыс. 920 кг химических и 51 кг ртутьсодержащих отходов, а также 68 единиц люминесцентных источников света и 45 источников ионизирующего излучения.

«Работы по уборке отходов включены в проект Адресной программы по ликвидации несанкционированных свалок на территории Невского района Санкт-Петербурга на 2021 — 2023 год п. 15 (в адресной программе адрес учтен как территория вдоль Дальневосточного проспекта и земельного участка 78:12:6331Б:34:98)», — уточнили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что, по мнению петербуржцев, в местной администрации отрицают наличие на территории Дальневосточного проспекта опасных отходов. Их, по словам горожан, не видят и представители АЗС, рядом с которой находится свалка.