Путин впервые показал свою комнату отдыха в резиденции

Путин впервые показал свою комнату отдыха в резиденции
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин впервые показал комнату отдыха в своей резиденции в Ново-Огареве.

Интервью с российским лидером в помещении для отдыха провела съемочная группа телеканала «Россия 1». На кадрах, опубликованных в программе «Москва. Кремль. Путин» видно, что интерьер помещения выполнен в светлых тонах. В нем находятся диван, телевизор, а также два кресла и стол, за которым президент поговорил с журналистами.

Корреспондент отметил, что до сих пор никто не видел, что находилось в этой комнате.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил о ненужности «благостных отчетов» по ситуации с Covid-19. По его словам, «абсолютно недопустимо, делать вид, что все нормально».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин интервью россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подписчики пристыдили Анфису Чехову за сокрытие реальной фигуры
«Сексуальный»: Волочкова описала своего таинственного избранника
Путин впервые показал свою комнату отдыха в резиденции
В центре Москвы могут установить памятник Кобзону
Дочь звезды «Убойной силы» устроила ДТП с каршерингом в Петербурге
Диетолог рассказала о вреде чеснока
В понедельник Петербург накроют дожди с мокрым снегом
Российский ученый раскрыл способ нейтрализации коронавируса