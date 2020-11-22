Путин впервые показал свою комнату отдыха в резиденции

Президент России Владимир Путин впервые показал комнату отдыха в своей резиденции в Ново-Огареве.

Интервью с российским лидером в помещении для отдыха провела съемочная группа телеканала «Россия 1». На кадрах, опубликованных в программе «Москва. Кремль. Путин» видно, что интерьер помещения выполнен в светлых тонах. В нем находятся диван, телевизор, а также два кресла и стол, за которым президент поговорил с журналистами.

Корреспондент отметил, что до сих пор никто не видел, что находилось в этой комнате.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил о ненужности «благостных отчетов» по ситуации с Covid-19. По его словам, «абсолютно недопустимо, делать вид, что все нормально».