Путин в ближайшие дни приедет в один из российских регионов

Путин в ближайшие дни приедет в один из российских регионов
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни совершит поездку в один из российских регионов.

Какой именно субъект федерации посетит российский лидер, не уточняется.

Как сообщил телеканал «Россия 1», Путин на следующей неделе также примет участие в церемонии вручения верительных грамот, заседании попечительского совета МГУ и в совещании Совета безопасности РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин впервые показал свою комнату отдыха в резиденции. В помещении находятся диван, телевизор, а также два кресла и стол.

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