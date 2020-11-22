Путин в ближайшие дни приедет в один из российских регионов

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни совершит поездку в один из российских регионов.

Какой именно субъект федерации посетит российский лидер, не уточняется.

Как сообщил телеканал «Россия 1», Путин на следующей неделе также примет участие в церемонии вручения верительных грамот, заседании попечительского совета МГУ и в совещании Совета безопасности РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин впервые показал свою комнату отдыха в резиденции. В помещении находятся диван, телевизор, а также два кресла и стол.