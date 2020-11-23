Около 35 банков могут лишиться лицензии в 2021 году

До 35 российским банкам грозит дефолт и лишение лицензии за год. Об этом рассказали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».

Индекс банковского здоровья по состоянию на 1 октября находится на уровне 90,7%. Это означает, что до 35 кредитных организаций на горизонте ближайших четырёх кварталов находятся в зоне повышенного риска.

Аналитики также отметили, в банковском секторе продолжается стагнация.

Почти 26% кредитных организаций потерпели убытки за последние 12 месяцев, а 36% банков столкнулись со снижением регулятивного капитала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в течение года соотношение прибыли и активов организаций составило менее одного процента. Специалисты считают, что причиной этого стала необходимость деформирования резервов в случае потерь по сомнительным кредитам.