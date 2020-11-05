Российские банки предупрежадют граждан о трудных временах

Лидером рэнкинга по большинству параметров стал Сбербанк. Кредитной организацией с наивысшей устойчивостью капитала к обесценению активов оказался банк «МБА-Москва» — 84,2 процента. Фото: pixabay.com

Лидером рэнкинга по большинству параметров стал Сбербанк. Кредитной организацией с наивысшей устойчивостью капитала к обесценению активов оказался банк «МБА-Москва» — 84,2 процента. Фото: pixabay.com

Аналитики агентства «Эксперт», изучив состояние российских банков, пришли к выводу, что у кредитно-финансовых организаций наступают трудные времени.

В частности, это отмечается снижением по нескольким ключевым показателям работы банков. Так, в течение года соотношение прибыли и активов организаций составило менее одного процента. Специалисты считают, что причиной этого стала необходимость деформирования резервов в случае потерь по сомнительным кредитам.

Кроме того, исследователи отмечают профицит ликвидности — банки вынуждены хранить свободные деньги на счетах Центробанка с низкой либо вовсе отсутствующей процентной ставкой. Средняя разница между процентными доходами и расходами банков, деленными на активы за последний год снизилась до 5%. При этом совокупный кредитный портфель банковской отрасли в течение сентября вырос на 2,1% по отношению к августу. Объем выданных населению кредитов увеличился на 1,8% (348,4 млрд рублей), займов бизнесу — на 1,7% (637 млрд рублей).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российским пенсионерам могут снизить лимит онлайн-переводов до 10 тысяч рублей.