Петербуржец «заминировал» свою же квартиру на Союзном

В Выборгском районе Петербурга 30-летний мужчина, что в его квартире произойдет взрыв.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по номеру «112» позвонил житель, проживающий в доме 6 корпус 1 по Союзному проспекту. Он сообщил о готовящихся взрывах в его квартире и в еще непостроенном метро в Твери.

По его словам, террористические акты якобы должны «сплотить народ».

Полиция осмотрела квартиру и ничего опасного не нашла. Сам звонивший оказался пьян. За заведомо ложно сообщение об акте терроризма ему грозит уголовная ответственность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в минувшие выходные правоохранители получили сообщение от некоего Никиты, который угрожал взорвать торговый центр «Галерея» на Лиговском проспекте. Злоумышленник даже описал свой план действий.