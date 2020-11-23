Ученые выяснили, что коронавирус может повреждать мозг

Специалисты Массачусетской больницы заявили, что у пациентов, перенесших коронавирус, наблюдаются неврологические повреждения головного мозга.
Результатами исследования ученые поделились в специализированном издании American Journal of Neuroradiology. Авторы статьи отмечают, что респираторный характер заболевания не мешает частицам вируса поражать и другие ткани. Магнитно-резонансная томография мозга у пациентов с COVID-19 показала нарушения, свойственные при гипоксии и кислородном голодании.
Главный вопрос, на который ученые пытаются найти ответ на данный момент, — является ли причиной поражений гипоксия, или это следствие атаки вирусных частиц. Исследователи считают, что решение это проблемы позволит эффективно лечить такие последствия коронавируса, как потерю вкуса и обоняния, слабость, головокружение и многие другие.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский ученый предложил способ нейтрализации коронавируса.